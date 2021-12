Con Brereton como figura: Blackburn Rovers se impone a Preston en la Championship inglesa

El Blackburn Rovers, con Ben Brereton como protagonista, se impuso por la mínima al Preston, alcanzó su tercera victoria consecutiva y escaló en la EFL.

En un encuentro cerrado, la escuadra del chileno no podía encontrar la apertura del marcador. Hasta que apareció Ben en el minuto 54 del partido. Brereton irrumpió en el área visitante con un certero cabezazo para batir al meta Daniel Iversen y decretar el 1-0 definitivo.



Con este tanto, Brereton se posicionó como el segundo máximo artillero de la liga con 17 goles, tres menos que Aleksandar Mitrovic (Fulham).

Además, con este triunfo, el Blackburn Rovers escaló momentáneamente hasta la cuarta posición de la Championship con 36 puntos, ocho menos que el líder Fulham.

⏱️ Full-time: #Rovers 1-0 Preston North End

Ben Brereton Diaz's 17th goal of the season secures us a victory in the Lancashire derby. 🤩#ROVvPNE 🔵⚪️ pic.twitter.com/bcQnGzGLuy

— Blackburn Rovers (@Rovers) December 4, 2021