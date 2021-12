Vacunarse o cambiar de equipo: las opciones de Irving si quiere volver a jugar en la NBA

La situación de Kyrie Irving es de gran interés en la NBA. El base de 29 años fue apartado por Brooklyn Nets de los partidos y entrenamientos del equipo mientras no se vacune contra el Covid-19. No ha jugado siquiera un minuto en lo que va de temporada y todo indica que sigue firme en su postura de no inocularse.

Si no se vacuna la única opción que tiene Irving para jugar durante la temporada es cambiar de franquicia. Esto, porque el estado de Nueva York prohíbe el acceso a eventos multitudinarios en espacios cerrados a aquellas personas no vacunadas.

Sin embargo, esta medida rige en más estados, lo que implica que el base se perdería más de la mitad de los partidos de la temporada aunque los Nets lo dejaran jugar.

El periodista de The Atletic, Shams Charania, especialista en la NBA reveló que Irving no tiene ninguna intención de inocularse y que la única opción que baraja para jugar es cambiar de franquicia. “Kyrie no está más cerca de recibir la vacuna y no jugará a menos que lo traspasen. Salvo que los Nets digan: ‘bien, te dejaremos jugar partidos fuera de casa’ o a menos que el jugador finalmente decida vacunarse”, desveló.

Durante los últimos días se especuló con que Irving sería traspasado a Philadelphia 76ers, ya que allí no existen restricciones relativas a la vacunación, por lo que al menos podría jugar los encuentros de local. En septiembre pasado, el General Manager de los Nets averiguó la opción de un trueque por Ben Simmons, quien no quiere jugar en los Sixers.

Sin embargo, Kevin Durant frustró las intenciones de Brooklyn tras decirle a Marks que Irving no sería traspasado a ninguna parte.