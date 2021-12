Polémica en Challenger de Sao Paulo: Felipe Meligeni jugó pese a dar positivo a Covid-19

Una polémica situación se apoderó del Challenger de Sao Paulo. El brasileño Felipe Meligeni (209º ranking ATP) se despidió del torneo sin jugar las semifinales tras dar positivo a Covid-19.

El problema está en que el jugador dio positivo a un test de antígenos el jueves antes de enfrentar en cuartos de final al argentino Andrea Collarini. Pese a ello, al tenista local le permitieron jugar tras dar negativo en una segunda muestra de antígenos, la cual se realizó el mismo día del partido.

Finalmente derrotó a Collarini por 6-4, 4-6 y 6-3 y no se presentó a las semifinales ante Luciano Darderi luego que una prueba PCR diera positiva.

Collarini, principal afectado, pidió explicaciones a través de redes sociales. “Estuve llamando para pedir explicaciones, algunos no contestan y otros me dijeron que se están informando. En este mundo tan corrupto, me hace pensar que se está armando todo para que quede dentro de las reglas. UNA VERGÜENZA”, dijo en su cuenta de Twitter.