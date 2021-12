Comienza la poda azul: Nahuel Luján confirma que no seguirá en la U

Universidad de Chile logró una épica remontada para quedarse en la Primera División. Sin embargo, los azules ya dieron vuelta la página y comenzaron a planear el próximo torneo para no volver a pasar por el angustioso momento del descenso.

Es por eso que durante este lunes se reunieron con los jugadores para analizar la temporada y tomar alguna determinaciones, por ejemplo, quienes no seguirán en el cuadro azul. Es el caso de Nahuel Luján, quien confirmó que no continuará en la U.

“Sigo con contrato, me quedan dos años, pero me dieron de baja. Para el 2022 no voy a ser tenido en cuenta. La verdad, es que tengo mucho dolor. Me lo acaban de decir”, comentó el argentino a la salida del Centro Deportivo Azul.

“Agradezco a la gente por todo el aguante que hizo, la U para mí la voy a llevar siempre en mi corazón, es algo hermoso”, agregó.

Asimismo, se refirió a su situación contractual con los azules. Me quedan dos años más de contrato, pero bueno… ya veremos qué viene para mí”, sostuvo Luján, quien confesó también que solicitó le rescindieran el contrato.

“Le pedí que veamos si pueden hacer eso, llegar a esa… no puedo, no me lo esperaba, pero bueno… así que nada. Decir a la gente que hicieron a un hincha más, me quedé enamorado del club, pero hasta acá llego”, cerró.

Nahuel Luján llegó en marzo de este año a los azules y tal como dijo tiene contrato hasta 2023 con el club. Sin embargo, el argentino nunca pudo consolidarse en la oncena titular de la U, donde solo jugó 671 minutos en 21 partidos y no anotó goles.