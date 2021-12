Gonzalo Espinoza tras su salida de la U: “Nos sentimos abandonados, solos”

Universidad de Chile dio vuelta la página rápidamente tras el triunfo que lograron ante Calera y que significó la permanencia en Primera División. De hecho, los azules durante este lunes comenzaron a comunicarles a los jugadores sobre su continuidad en el club. Uno de los que no sigue en la U es Gonzalo Espinoza, quien se mostró tranquilo, pese a la decisión de los dirigentes azules.

“Estoy feliz porque en el último partido logramos lo que todo hincha esperaba, quedarnos en la categoría. Espero que la U nunca más vuelva pasar por esto”, comenzó diciendo Espinoza.

“Solo me queda agradecerle a la gente por su cariño y el amor que nos dieron y esa pasión que no tiene nadie más. También quiero pedir disculpas por los malos ratos, pero me voy feliz de haber vivido una linda experiencia en la U”, agregó.

“Me quedo con haber podido vestir esta camiseta, con el cariño, el amor, las alegrías y las tristezas, porque todo se saca un aprendizaje. Espero que la U no vuelva a pasar por esto, viví las buenas y las malas, pero me voy tranquilo porque siempre lo di todo. Hice esfuerzos por la U que nadie más los hizo, así que me voy tranquilo”, recalcó el ahora ex mediocampista azul.

Sobre si hubo negociaciones para su continuidad, Espinoza sostuvo que “durante el año no hubo negociaciones, no hubo nada. Ni en el peor ni en el mejor momento. Ahora cumplimos un ciclo y estoy agradecido del club”.

Además, agregó que “no hay molestia por la decisión del club. No pensaba mucho en la renovación. En la última vez que me fui vinieron en la última semana a negociar, entonces no era algo nuevo. Pero digo, me voy tranquilo y esperemos que la U vuelva a estar en los primeros puestos”.

Por otro lado sostuvo que hubo momentos en que no sintieron el apoyo necesario desde la dirigencia de la U. “Nos sentimos abandonados y que nos soltaron la mano. Nos sentimos solos. Cada uno tiene que hacer su autocrítica y ojalá que no vuelvan a pasar este tipo de cosas”.

“Quizás como mensaje a la institución quiero decirle que cuiden a sus jugadores, sus diamantes, que es el que le da el prestigio y es el que va a hacer el club más grande, entonces hay que cuidarlo”, complementó.

Finalmente, sobre su futuro señaló que aún no hay nada claro: “Me juntaré con mi representante y veré las opciones que hay. Sí jugaría en otro club en Chile, sino quién le da a comer a mi familia (se ríe). Estoy abierto a escuchar todas las propuestas”.