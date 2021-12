[Video] Entrevista a José María Buljubasich: “Entre hoy y mañana resolveremos la continuidad de Paulucci”

Luego de alcanzar el histórico tetracampeonato, José María Buljubasich, gerente deportivo de Universidad Católica, conversó en exclusiva con Deportes en Agricultura.

El Tati prefirió no entrar en polémicas y aseguró que no le molestan los dichos de Gustavo Quinteros, quien afirmó que el torneo estaba desvirtuado. “No me molesta. Creo que fuimos justos campeones. Este torneo demandó mucha energía, mucho sacrificio. Los campeonatos se ganan dentro de la cancha, pero también con otras acciones. Este grupo hizo muchos sacrificios”, indicó.

Respecto a la continuidad de Cristian Paulucci, el gerente deportivo de los cruzados adelantó que esperan que el DT se mantenga en la banca. “La idea del directorio es que Paulucci siga. Ha hecho un gran trabajo, le ha dado al equipo lo que necesitaba y lo que la gente quería. Se merece seguir y nosotros queremos que siga. Esperamos entre hoy y mañana resolverlo”, reveló.

Sobre la conformación del plantel, en tanto, señaló que “hay que ver bien los presupuestos, pero esperamos continuar con esta base de jugadores y continuar con la mayor cantidad posible”.

Por último, Buljubasich abordó las posibilidades de la UC en la Copa Libertadores 2022. “Por supuesto que uno sueña con hacer algo interesante a nivel internacional, pero también estamos en una línea donde lograr un pentacampeonato sería algo histórico. Es algo más realista dentro de las dificultades que tiene ser campeón en el plano local”, manifestó.

“El objetivo será llegar a octavos de la Copa Libertadores y pelear el campeonato. Si se dan los resultados hay que ver qué viene. Pensar en ganar la copa es muy complejo”, sentenció el Tati.