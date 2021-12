El peor viaje del golfista Olesen: acusado de acoso sexual y de orinar e ir borracho en un avión

Thorbjorn Olesen (31), ganador de la Ryder Cup, no la pasa nada de bien. El golfista danés ha sido acusado de acoso sexual, orinar en un pasillo de un avión, estar borracho y agredir a una azafata en un vuelo de British Airways en 2019, cuando se movilizaba a un campeonato en Memphis.

La situación ocurrió el 29 de julio de 2019, cuando Olesen viajaba desde Nashville al aeropuerto londinense de Heathrow. En esa ocasión, el golfista “apenas se podía mantener de pie”, según indicó la víctima. Además, señaló que intentó agarrarla y besarla.

“No me dejaba ir. Creo que claramente no sabía lo que estaba haciendo. Todos éramos muy conscientes de su comportamiento por lo agresivo que estaba siendo con la tripulación. Me puso la mano en la cintura y me agarró un pecho. Me sentí en shock”, develó la mujer.

El deportista danés, que ha negado constantemente todos los hechos, también agredió a una de las integrantes de la tripulación, mientras esta le ayudaba a salir del baño cuando el golfista, en estado de embriaguez, se encontraba empujando la puerta que había que tirar.

Esta situación molestó al danés, quien empujó a la mujer y terminó orinando en el pasillo de la nave. El caos que generó fue tal, que incluso la tripulación pensó en suspender el vuelo y regresar a Nashville.

Finalmente, cuando el avión aterrizó, Olesen fue arrestado y reconoció a la policía que no recordaba nada de lo que había sucedido, ya que había tomado pastillas y mucho alcohol para intentar dormir en el vuelo. Además, se mostró arrepentido y avergonzado por la situación. En tanto, el juicio continúa esta semana en la Corte Aldersgate House Nightingale de Londres.