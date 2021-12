Ramón Arias y su futuro en la U: “Me dijeron que les diera un tiempo para ver que iba a suceder conmigo”

Universidad de Chile ya piensa en el 2022 tras confirmar su permanencia en ese épico triunfo ante Unión La Calera. Es por eso que ya se analiza los jugadores que continuarán en los azules y quienes no. De hecho, ayer varios ya conocieron que no seguirán en la U, mientras que otros se mantiene en la incertidumbre, como Ramón Arias, defensor azul que participó con dos goles en el milagro de Rancagua.

Sobre el triunfo del domingo, Cachila Arias comentó a TNT Sports Chile que “todavía no dimensiono lo que ocurrió el otro día. Como dijo (Joaquín) Larrivey esto tiene que generar una reflexión para no volver a cometer estos errores en el futuro”.

Asimismo, comentó su decisión de irse como delantero centro ante la derrota parcial ante La Calera. “Cuando hacen el segundo gol, decidimos con Galani que cuando atacaran ellos bajáramos como pudiéramos y subir después con todo. Era esa la clave y le dije a Rocky que me iba para arriba para intentar marcar un gol y se nos dio”, indicó.

En cuanto a su renovación con los azules, señaló que este lunes “estaba planificado que Luis (Roggiero) nos esperara en el CDA para hablar sobre el futuro de cada uno. A varios compañeros le ha tocado salir, me enteré por los medios. A mí me dijo que siguiéramos hablando y que esperara para ver que decisión tomarán dentro del club”.

Además, reveló que Michael Clark conversó en un entrenamiento con él y Joaquín Larrivey. “Nos apartó a mi y a Larrivey para hablar y comprometerse con la idea de que sigamos en el club, así que ahora hay que esperar”. sostuvo.

“Me dijeron que les diera un tiempo para ver que iba a suceder conmigo. Pero ahora quiero disfrutar con mi familia, nada más”, insistió.

Finalmente, habló sobre la tranquilidad con que se tomó todo este periodo angustiante de los azules peleando por la permanencia.

“La tranquilidad la van dando los años de experiencias en el fútbol. Antes era más atropellado, pero ahora intento ayudar a los más chicos, tratar de ponerse en su lugar. En este último tiempo no ha sido nada fácil estar en este club y había muchos chicos con mucha presión, entonces tratamos de tranquilizarlos. Era una situación muy compleja y los más teníamos que sacar todo el conocimiento y la calidad humana”, confesó.

“Siempre he sido tranquilo. Todo lo tomo con pinzas, en el acierto y en el error. No me mareo con los aplausos y no me enojo cuando me recriminan, porque están en su derecho, el hincha es muy pasional y se comprende. Solo me aferro en el trabajo y al seguir mejorando”, cerró.