La dramática historia detrás del principal candidato a la banca de la U

Universidad de Chile estaría próxima a acordar el arribo su nuevo entrenador. Se trata del colombiano Santiago Escobar, quien se encuentra sin club y con quien los azules tienen conversaciones muy avanzadas, de las cuales Luis Roggiero se ha encargado en extenso.

Este futuro nuevo entrenador azul carga con una pena difícil de soportar. Y es que es hermano de Andrés Escobar, seleccionado colombiano asesinado tras la eliminación de Colombia del Mundial de EE.UU 1994, donde hizo un autogol.

El Inmortal, como le apodaron al hermano de Santiago tras su muerte, era una de las grandes figuras del fútbol sudamericano, sobre todo de su país, donde las grandes actuaciones le permitieron recibir el fraterno cariño de los cafetaleros.

Pero su historia no fue para nada fácil, sobre todo a un año de ese fatídico mundial, ya que puso en duda su presencia por una grave lesión. De hecho, por momentos se pensó que se lo iba a perder.

No obstante, el zaguero logró recuperarse y tras consagrarse campeón con Atlético Nacional del torneo local se unió a la selección en el país norteamericano.

En el primer partido de Colombia en esa Copa del Mundo cayó ante Rumania por 1 a 2, por lo que el partido siguiente ante los locales sería clave. De hecho, en la previa de ese encuentro el plantel fue amenazado de muerte, lo que generó que entraran nerviosos al campo de juego y perdieran por 2 a 1, con un autogol de Andrés Escobar. Luego, los cafetaleros superaron a Suiza por 2 a o, pero no alcanzó y fueron eliminados.

Esta situación generó la molestia irracional de una Colombia que convivía con el narcotráfico. Tanto así, que diez días después de la cita planetaria, Andrés fue asesinado.

El zaguero se encontraba en un estacionamiento de Medellín, cuando dos sujetos, identificados como David y Santiago Gallón Henao, lo encararon y protagonizaron una fuerte discusión. Y fue allí cuando el chofer de los hermanos salió del auto y percutó seis disparos contra el seleccionado colombiano, generando la muerte del jugador.

Tras este grave hecho, asociado al autogol del colombiano, este se transformó en una de las leyendas del fútbol de su país, donde es recordado por la famosa frase: “La vida no termina aquí, es solo un partido de fútbol”, la cual representaba el oscuro momento que atravesaba su nación.

Hace un año, Santiago Escobar dio una entrevista a una radio ecuatoriana, cuando era entrenador de la Universidad Católica, y dijo: “Una de las cosas que no he perdonado en mi vida es a quienes mataron a mi hermano. Hoy no lo he podido hacer. Por más propósito que tengo, que quiero estar limpio de corazón, pero no puedo. Me cuesta. Me duele”.

Un oscuro momento en la vida del que sería el nuevo entrenador azul, que aún no logra superar.