[Video] Entrevista a Cristián Romero: “Jugando con público no sé si el partido terminaba”

Cristián Romero, entrenador de Universidad de Chile, conversó en exclusiva con Deportes en Agricultura tras salvar del descenso el pasado fin de semana.

El estratega afirmó que junto a los jugadores vivieron momentos muy complejos, pero que están tranquilos por haber dejado a la U en Primera División. “Vivimos mucha presión, pero yo intenté transmitir tranquilidad porque era lo que necesitaba el plantel. Era un momento difícil, complejo y no era fácil abstraerse de ese momento. Pero al final cumplimos con el objetivo y salvamos la categoría”, sostuvo Relojito.

Pese a la felicidad mostrada luego de mantener la categoría, Romero fue enfático y aseguró que esta no es una situación para celebrar. “Esto no es para celebrar. Yo estoy contento de haber cumplido el objetivo, pero esta situación no es para celebrar. Yo estaba contento el día del partido y el día posterior. Este momento lo atesoraré como uno de los más importantes de mi vida, pero ya está. Ahora el club tendrá que hacer un análisis profundo y ver qué hacer de aquí en adelante”, indicó.

El técnico se refirió a la decisión de asumir la banca de la U y reveló que no estaba dispuesto a hacerlo en un principio. “En la vida uno tiene que tomar decisiones y estas tienen consecuencias. En un principio hablaron conmigo cuando Esteban dio señales que no quería continuar y yo les dije que no. Me parecía que no era lo que correspondía porque iba a ingresar un interino del interino. Pero pasó una semana, Esteban no continuaría y el club no tenía quién asumiera. Yo amo a este club y había que asumir una responsabilidad como esta. Lo hice porque confiaba en cumplir el objetivo”, comentó.

Por último, puso en duda si el compromiso terminaba de la misma forma con hinchas en las gradas. “Las cosas suceden por algo. Jugando con público y perdiendo 2-0 hasta el minuto 86, no sé si el partido terminaba”, sentenció.