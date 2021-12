¡Tremenda! The Guardian vuelve a elegir a Tiene Endler como la mejor arquera del mundo

Chrsitiane Endler no deja de encandilar al mundo con sus brillantes actuaciones. No es por nada que ha estado presente en todo los rankings peleando como las mejores del mundo. Y esta vez obtuvo un nuevo reconocimiento, por parte del diario inglés The Guardian, quien la eleigió nuevamente como la mejor portera del mundo.

El reconocimiento llegó tras un gran paso por el Paris Saint-Germain y el Olympique de Lyon, además de su participación con la Roja en los Juegos Olímpicos, lo que le permitió entrar en la lista de las cien mejores jugadoras del mundo, esta vez ubicándose en la posición número 12, siendo la primera portera de la lista.

Recordemos que el año pasado, Endler también fue parte de esta elección, aunque esa vez se quedó en el lugar 22 de los mejores del mundo.

En tanto, el lista de este 2021 publicado por el medio lo lideran la jugadora del Barcelona y ganadora del Balón de Oro, Alexia Putellas, a la delantera del Arsenal, Vivianne Miedema, y a la atacante de los Blue, Sam Kerr.

Cabe consignar que este no es el único reconocimiento que ha obtenido la portera chilena, ya que algunos días antes fue seleccionada como la primera sudamericana en obtener la distinción como la mejor portera del 2021 por parte de la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol.

Además, obtuvo la posición número 12 en la lista de las mejores jugadores del mundo que hizo France Football, nuevamente quedando como la mejor portera.

Y, finalmente, Endler también fue distinguida como la Mejor Futbolista por parte del Círculo de Periodistas Deportivos.

Pero el año puede ser aún más redondo para Tiane Endler, ya que también fue nominada para los premios The Best que entregará la FIFA el próximo 17 de enero, donde la chilena participa en la categoría de Mejor Arquera y en el Equipo Ideal. Sin duda, un premio que puede coronar este extraordinario 2021 para la seleccionada chilena.