Héroe y villano: Felipe Mora fue protagonista en la derrota por penales del Portland Timbers en la final de la MLS

Felipe Mora vivió las dos caras del fútbol en un poco más de media hora. El chileno fue titular en la final de la MLS entre el Portland Timbers ante el New York City, donde el cuadro de la franquicia del Manchester City logró coronarse campeón por primera vez de la competencia.

Los citizens norteamericanos fueron dominadores absolutos en gran parte del partido. De hecho, al minuto 41 se pusieron en ventaja con un gol de cabeza del argentino Valentín Castellanos. Sin embargo, en el final del complemento, a falta de 30 segundos para que termine el partido, Felipe Mora (94′), que no había tenido un gran partido, puso el épico empate para alargar todo al tiempo extra, donde no hubo mucho movimiento, por no decir nada. Por lo tanto, ambos equipos se fueron a los penales.

En la definición desde los 12 pasos, el cuadro de New York se impuso por 4 a 2, ya que Felipe Mora erró su lanzamiento penal, al igual que Diego Valeri. Mientras que el City anotó todos los lanzamientos, a excepción del segundo, lo que los terminó coronando como campeones por primera vez en su historia de la MLS.