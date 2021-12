Cristián Zavala y su posible llegada a Colo-Colo: “Es el paso que estoy buscando, quiero llegar a Chile y resolver esto”

*Entrevista de Cristián Alvarado*

La selección chilena tuvo una positiva mini gira por los Estados Unidos, donde Martín Lasarte buscó alternativas para los partidos ante Argentina y Bolivia en la fecha FIFA de enero. Uno de los que dejó muy buenas impresiones, de acuerdo a lo señalado por los hinchas, fue el delantero de Melipilla Cristián Zavala.

El debutante con la Roja, en conversación con Deportes en Agricultura, señaló que “la sensación de defender a tu país, ya sea en terreno nacional o internacional, es super lindo. Es lo más lindo que puede existir para un futbolistas, es el sueño de todos. Me emociona el recordarlo y saber todo lo uno pasó para llegar acá”.

Además, agregó que “hice un gran año en Melipilla y eso conllevó a la citación a la selección. No pensé que sumaría minutos, para ser honesto. Pero cuando el profe me dice que iba a entrar, dije que tenía que dejar todo y hacer algo. Vi el tiempo, me quedaban nueve minutos para hacer algo y creo que lo aproveché bien”.

Por otro lado, se refirió a su futuro, donde le hizo un guiño a Colo-Colo. “Tengo que llegar a Santiago para resolver todo con mi representante, tengo una reunión con él. A penas llegue a Chile tengo que tomar la decisión de mi fututo. Por lo que he leído en las redes sociales Colo-Colo es la opción y a mí me encantaría jugar Copa Libertadores, por ahí va”, comentó Zavala.

Finalemente agregó que “es el paso que estoy buscando desde principio de año (llegar a Colo-Colo). Es lo que yo quiero, dar un paso más y tomar nuevo desafíos. Me tienta lo de la Copa Libertadores, así que quiero solamente llegar a Chile y resolver esto”.