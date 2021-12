Joaquín Niemann: “A mí no me hace feliz el cheque o la copa, lo único que me importa es disfrutar pegándole a la pelota”

*Entrevista de Óscar Garrido*

En medio del desarrollo del Abierto de Chile en el Club de Golf Sport Francés, principal torneo que se hace en Chile y parte del PGA Tour de Latinoamérica, el golfista nacional Joaquín Niemann se dio un espacio en su apretada agenda para conversar en exclusiva con Deportes en Agricultura.

El deportista de 23 años viene de tener un extenuante temporada, donde ha tenido un gran desempeño en los torneos mayores, además de su histórica participación, junto a Mito Pereira, en los JJ.OO de Japón 2020. En ese sentido, Joaco se sienta a analizar este gran año, aunque no se nubla con los títulos. Además, cuenta sus pasatiempos favoritos, la música que escucha y su ‘talento’ para la cocina.

Joaquín, ¿Te gusta dar entrevistas?

Al principio, antes de darlas no me gusta, pero cuando ya estoy en ellas lo disfruto. Me gusta hablar de mi carrera, lo que he vivido y que la gente que nos sigue entienda de qué se trata el deporte.

Esto ya es parte de la vida del deportista; competir, pero también lo anexo de la fama y las entrevistas… ¿Cómo te lo tomas?

Nunca lo había pensado así, pero hace unas semanas me puse a pensar que me gusta dar entrevistas, lo paso bien y al final ayuda a estar más conectados con la gente que nos sigue en los torneos y se sientan más cercanos a la historia de uno en el día a día.

Tienes 23 años y ya tienes un torneo en tu carrera, ¿En qué momento sientes que está tu carrera?

Veo mi carrera de otra forma. Lo único que me importa es pegarle a la pelota y buscar cómo hacerlo para ser mejor y tener la confianza en dónde va a caer. Los resultados pasan y todo lo que viene con ellos es algo extra. Lo que a mí me importa y me hace feliz no es terminar arriba en los torneos y que te den el cheque o la copa, sino que lo que me hace feliz es ir al club de polo, venir a un torneo acá y disfrutar pegándole a la pelota. Es lo que más disfruto. Es como tirar un tiro libre al ángulo para Messi, eso es lo que le hace feliz, no que le llegue la cuenta al banco. Eso es lo que a mí me gusta, jugar golf y poder divertirme.

Ya tienes experiencia en el PGA, varios torneos compitiendo, ¿Tienes algún torneo favorito, alguna cancha que te gusta más que otras?

Hay varias canchas entretenidas. Están las típicas canchas que uno siempre juega mejor que otra u otras que te dejan picao. Así es el golf. Cuando hay canchas que te acomodan y no estás muy fino, se te va la onda. Pero una de mis favoritas es Riviera (Maya), que es una de las canchas más difíciles de la temporada normal.

En cuanto a los Majors, ¿Hay uno que te guste más que otro?

Todos tienen sus características únicas que los hacen un Majors. El Master, el Open. Ir a Inglaterra, a Escocia, el lugar frío, donde hay viento, lluvia, el suelo es duro, es totalmente otro deporte. Y esto es lo entretenido de jugar Majors, donde siempre están los ‘mismos jugadores’ peleando los torneos, que al final son los mejores.

¿Te pones alguna meta para esos torneos?

Me gustaría poder ganar alguno, es algo por lo que practico. Pero hay que ir poco a poco. Tuve un buen año en los Majors. Quizás no se dieron los resultados que quería, pero sí me sentí cómodo, donde pude jugar bien. Me di la chance de estar arriba y hay que seguir así. Tener paciencia y esperar que llegue tu semana en algún Majors y pegar el combo.

En una entrevista comentaste que, si bien no habías conseguido aún un título, eres muy joven aún y te queda mucha carrera…

Tengo 23 años y pude haber ganado varios torneos más, que los perdí en playoff. Pero así es este deporte. Hay veces en las que te premia y otras no. Es un deporte muy injusto, que nunca te da algo por merecimiento, sino que hay que salir y lucharla hasta que termine el torneo. Y eso es lo entretenido. A diferencia del fútbol, en el golf tienes que terminar el último hoyo, a vida o muerte. Es una presión distinta y yo lo aprendí cuando llegué a Estados Unidos. Es complicado ganar varias veces al año, son pocos los que lo han hecho.

¿Cómo fue la experiencia de los JJ.OO?

Fueron increíbles. Dentro del PGA Tour no se hablaba muy bien de las olimpiadas, sobre todo los americanos. Y yo les decía que era muy distinto para ellos que tienen un país muy grande, pero para los chilenos tener la posibilidad de ir, representar y ganarse una medalla es algo gigante para nuestro país. Eso es lo que nos movió y nos mueve a nosotros junto al Mito Pereira.

¿Y en París 2024?

En París voy a estar sí o sí y ojalá traer una medalla.

Tú, junto a Mito Pereira dieron un salto, metiéndose en el PGA Tour, logrando algo inédito para Chile, ¿Por qué sientes que tenemos a dos chilenos en el PGA?

Hemos tenido la suerte de tener una persona a nuestro lado que no solo tenga los conocimientos, sino que también te ayude solo hablando. No solo basándose en la técnica, como lo hace el Edo (Eduardo Miquel) conmigo. Hay ciertos comentarios que te hacen clic en la cabeza y eso te cambia la forma de pensar. Eso me ha cambiado y me ha ayudado. Poder estar con el Edo y con mi psicólogo conversando, me ayuda a cambiar el pensamiento y tener una gran semana.

¿Faltan más Eduardo Miquel en Chile para tener más Joaquín Niemann o Mito Pereira?

No sé si más Eduardo Miquel. A mí me ayudó mucho Eduardo, pero hay otros entrenadores que a los golfistas le pueden aportar algo distinto. Aunque más que eso, el golf va ir creciendo cada vez más con el apoyo de la Federación y teniendo torneo como este, que es un PGA Tour para Latinoamérica. El golf irá creciendo cada vez más.

Cuando el Chino Ríos logró el número 1, muchos niños y niñas quisieron ser tenista, y cuando hoy te ven competir en el PGA Tour muchos niños y niñas quieren ser golfistas ¿Cómo ves ese trabajo en Chile para tener más golfistas?

Veo hartos chicos motivados jugando golf y me gusta compartir con ellos. Ha sido increíble como ha crecido la Academia del Edo. Cada vez que vengo a Chile intento visitar diferentes escuelas y programas para apoyar el golf. Hay varias formas para apoyarlo y cada vez lo veo más. Eso me satisface harto.

¿Tienes algún objetivo para el 2022?

Quiero ganar todos los torneos. A cada campeonato voy con la intención de ganar. Además, poder ganar un Majors este año que viene, sería lo mejor.

¿Qué torneos jugarás el próximo año?

Todavía no lo tengo planificado, pero al comienzo vamos a partir Torrey Pines que es el 25 de enero.

¿Qué mensaje les entregarías a los chilenos y chilenas que no tienen mucha cercanía con el golf?

Esta semana es una buena posibilidad para conocer el deporte. Hay un montón de chilenos que están peleando el torneo. Así que están todos invitados a poder venir y compartir. Además de pasar un buen rato al aire libre.

El Lado B del Joaco: Bad Bunny, la UC y la cocina

¿Con quienes te llevas mejor y has tenido más cercanía en el PGA?

Con los latinos son los que más me llevo. Los españoles también. Por ejemplo, con Sergio (García) convivimos harto, arrendamos casa, vivimos junto. A veces nos cocinamos entre nosotros. Creamos una muy buena relación y tengo suerte de decir esto, porque en estos últimos dos años he tenido más amigos y he compartido con ellos. Antes me quedaba en un hotel, iba al club y regresaba al hotel y no tenía con quien convivir. Ahora se hace cada vez más fácil y eso te ayuda a tener mejores resultados.

¿Qué cocina Joaquín Niemann?

Huevos revueltos y una paltita (risas). Soy malo para cocinar. O sea, más que malo, soy flojo. Hubo un tiempo que tuve que cocinar casi por sobrevivencia (risas). En la época que vivía con mi papá y estudiaba en Santiago, fue cuando tuve que cocinarme. Vivía casi solo porque mi papá estaba poco en la casa. Entonces iba a entrenar solo y llegaba a la casa a cocinar. Esa fue la vez que tuve que cocinarme. Me hacía tallarines con salsa, puré con pollo, lo más simple, pero bien. Trataba de comer bien.

¿Qué hace Joaco Niemann en su tiempo libre?

Lo que más me gusta son los autos, lejos. El Call of Duty lo juego porque me gusta estar conectado con mis amigos, ir hablando y tirando tallas, reírnos. Al final son dos horas que juego en la noche y me cago de la risa. Pero los autos me matan. Ser embajador de una marca acá en Chile y subirme a mi auto, me gusta. Ir al karting junto a un grupo de amigos. Todo eso me gusta, poder compartir con mis amigos y hacer actividades. Es lo que más me hace feliz.

¿Qué música escuchas?

Bad Bunny, harto. También mucho reggaetón. Con mis amigos nos ponemos música cebollenta para reírnos. Pero escucho distintos géneros dependiendo de la ocasión.

Eres hincha de la Universidad Católica, pero te cuesta verlo por el tema de los horarios…

Sí. Podría ser mucho más fanático estando acá en Chile, pero estando allá me cuesta mucho, porque estoy en otra onda. Siempre tengo algo que hacer y es muy difícil hacerme el tiempo para verlo y por eso no he sido tan fanático. Sí he visto que salimos tetracampeones, pero no he estado tan al pendiente como me gustaría.

¿Acá en Chile ibas al estadio?

He ido un par de veces. La última vez que fui fue en la Copa América que ganó Chile en 2015. Ahí fui a ver el partido de Perú y Uruguay, que estuvieron buenísimos. Y de la Cato fui a un partido en Temuco con un amigo, pero no tanto. Me gusta ver el fútbol y el deporte en general, pero no consumo tanto.