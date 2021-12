La carrera aún no termina: Mercedes presenta doble protesta al FIA por la definición del campeonato mundial

Era de esperarse. Una carrera como la que se presenció en el Gran Premio de Abu Dabi no iba a terminar en las 55 vueltas que duró la competencia. Y es que desde Mercedes, escudería de Lewis Hamilton, interpusieron dos protestas en la FIA por el desarrollo de la carrera que terminó con el primer título mundial de Max Verstappen.

La acusación de la escudería del británico se da tras el accidente de Nicholas Latifi a cinco vueltas del final, donde a orden del director de carrera Michael Masi los pilotos rezagados pudieron adelantar al auto de seguridad, hecho que supuestamente estaba prohibido y que permitió a Verstappen en el reinicio de la carrera en la última vuelta, igualar a Hamilton para pelear el título mano a mano.

En ese sentido, para Mercedes el desenlace de la carrera tuvo irregularidades, por lo que ejecutaron dos protestas contra FIA. La primera tiene relación con el artículo 48.8 del reglamento, donde dice que “ningún piloto puede adelantar a otro coche en la pista, incluido el coche de seguridad, hasta que pase por la línea (véase el artículo 5.3) por primera vez después de que el coche de seguridad haya regresado a los boxes”.

En tanto, la segunda se basa en el artículo 48.12, que señala que “cualquier coche que haya sido doblado por el líder deberá pasar a los coches de la vuelta del líder y al coche de seguridad”. Esto por lo indicado anteriormente, donde la orden a los rezagados Lando Norris, Fernando Alonso, Esteban Ocon, Charles Leclerc y Sebastian Vettel para pasar al coche de seguridad, no fue la misma con Daniel Ricciardo, Lance Stroll y Mick Schumacher. Por ello, consideran desde Mercedes que la carrera no se podía haber reiniciado hasta que todos los coches se desdoblaran correctamente.

Por lo tanto, al entender que ocurrió esta irregularidad desde la escudería de Hamilton señalan que el resultado de la carrera que debe prevalecer es el de la vuelta anterior, donde el británico lideraba y era campeón del mundo.

BREAKING: Mercedes have protested "against the classification established at the end of the Competition", relating to alleged breaches of Articles 48.8 and 48.12 of the FIA Sporting Regulations#AbuDhabiGP 🇦🇪 #F1 pic.twitter.com/bO6BLN8lv5

— Formula 1 (@F1) December 12, 2021