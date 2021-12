Ben navideño: la nueva faceta de Brereton en el Blackburn Rovers con motivo de la Navidad

Ben Brereton sigue sorprendiendo en su club. Ahora, el atacante chileno participó como conductor del espacio publicitario para que los hinchas compren sus regalos navideños en la tienda oficial del Blackburn Rovers.

En compañía del centrocampista del club, Bradley Dack, y vestidos con ropa navideña, ambos jugadores lucieron todo los productos que los hinchas pueden obtener en la tienda del club para esta Navidad.

📺🛍️ Roverstore TV: Christmas special! 🎄

😂 @benbreo and @BradDacks40 show us what you can pick up at the Roverstore this holiday season. Enjoy. 🍿

🛒 Shop online: https://t.co/qBiilp4eVf or visit the Roverstore at Ewood Park.#Rovers 🔵⚪️ pic.twitter.com/Rvc9geMvJ0

— Blackburn Rovers (@Rovers) December 13, 2021