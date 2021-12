[Video] Patricio Yáñez: “Llama la atención que Colo-Colo no haya tomado los recaudos por la renovación de Vicente Pizarro”

Colo-Colo comienza a preparar el plantel para la temporada 2022, pero no le ha ido muy bien, ni siquiera con las renovaciones. Los albos aún no pueden asegurar a Leonardo Gil ni a Vicente Pizarro, este último es el más complicado por la alta cláusula de salida que pretende poner el cuadro colocolino, al cual no convence al representante del jugador, Fernando Felicevich.

Ante esto, Patricio Yáñez, comentarista de Deportes en Agricultura, analiza la situación que involucra al formado en Colo-Colo, donde señala que los albos volvieron a dormir con un jugador del club.