Mito Pereira y el dramático hoyo que lo dejó sin el bronce: “Es un buen recuerdo, lo guardo como algo positivo”

*Entrevista de Óscar Garrido*

El golfista chileno Guillermo Mito Pereira actualmente se encuentra participando del Abierto del Club de Polo San Cristóbal que se está llevando a cabo en Vitacura, un torneo que marca el regreso de Mito y Joaquín Niemman a competencias en suelo nacional.

En ese contexto, Mito se dio un tiempo para conversar con Deportes en Agricultura, donde recordó ese dramático momento en los JJ.OO. de Tokio 2020, en el que la pelota giró por el hoyo y le negó seguir en competencia por la medalla de bronce. Además, evaluó su gran temporada en el PGA Tour y se coloca una ambiciosa meta para el 2022.

¿Te gusta dar entrevistas?

Sí, sí, es entretenido. Algunas mejor que otras, pero sí, son buenas. Nos ayuda a nosotros también porque es la forma de que lleguemos más al mundo.

¿Cuál es tu balance de este 2021?

Por lejos es el mejor año de mi carrera. Ha habido hitos muy importantes, sobre todo los JJ.OO. que explotó mucho en Chile. Así que tuve un año muy positivo y con ganas de seguir mejorando.

Fue impactante para la cultura deportiva del país tener tanta gente viendo golf a las 4 o 5 de la mañana…

Sí, fue increíble y no me di cuenta lo que pasaba hasta cuando terminé. No hubiese pensado pensar la gente que estuvo siguiendo los Juegos y después al terminar fue increíble ver la cantidad mensajes y gente que estaba atenta. Que quizás es gente que tampoco sabía de golf, sino que por ser chileno y por tratar de estar peleando una medalla, nos siguieron.

En el PGA Tour no se ven muy bien los JJ.OO., pero Joaquín Niemann dijo que no había nada más lindo que representar a tu país y que si pudiera, volvería a estar ¿Piensas lo mismo?

Sí. He dicho que los JJ.OO. son un poco nuevos para el golf, entonces es un poco raro y no llama tanto la atención del golfista, pero estando ahí uno se da cuenta de lo que es y el gran evento que es, no solo por jugar golf, sino que por estar en un evento de esa magnitud con todos los otros deportistas.

¿Te ilusiones con estar en Paris?

Sí, de todas maneras.

¿Y la meta conseguir alguna medalla?

Sí, obviamente.

Más en frío y con el tiempo que ha pasado, ¿Qué recuerdas de esta pelota que dio vuelta por el hoyo y terminó dándote el diploma olímpico?

Ya no es enojo, sino que es un buen recuerdo de poder haber estado en esa situación con esos tremendos golfistas. No siempre pasa eso, estar en un campeonato donde juegan los 60, prácticamente los mejores. Es un recuerdo que lo guardo y lo guardaré por siempre como algo positivo.

¿En qué momento está tu carrera hoy?

Uno nunca sabe la verdad, pero lo único que sé es que queda mucha carrera. El objetivo era llegar al PGA Tour y no solamente llegar, sino que mantenerse y tener una carrera deportiva larga ahí.

El PGA Tour es un torneo en el que te estás moviendo de ciudad en ciudad, ¿Cuál es tu dinámica?

Actualmente estoy viviendo en Florida, una hora y media al norte de Miami. Pero básicamente viajamos todas las semanas a donde sea el campeonato y eso es alrededor de todo el país.

¿Y tu organización con los entrenamientos? ¿Cómo lo organizas?

En semanas de torneo, estos empiezan el jueves, entonces de lunes a miércoles hacemos el reconocimiento de la cancha, pensando que el golf es un deporte que siempre se juega en lugares distintos, quizás no es como el fútbol o el tenis que es todo el tiempo la misma superficie. Entonces de lunes a miércoles hacemos el reconocimiento y anotamos y ya de jueves a domingo jugamos. También tengo la preparación física, mental y todo eso.

¿Cuál es el rol de Eduardo Miquel en todo eso?

Estoy con él hace como diez años. Sin duda que su importancia fue mucha al principio y lo sigue siendo ahora. Es alguien que nos ha ayudado mucho a mí y a Joaco y a otros jugadores. Él sabe cómo llevarnos al nivel en el que estamos.

¿Qué crees que falta para seguir masificando el golf?

Creo que el golf sigue siendo un deporte de elite y muy caro. Yo no tengo el poder para cambiar todo eso en este país, pero con estos resultados sí puede haber más gente interesado en apostar un poco más en el golf y saber que pueden salir. No solamente en gente que llegue al PGA Tour, sino que se pueda disfrutar un poco más.

El otro Mito: su fanatismo por el rock latino y las empanadas de pino

¿Qué hace Mito Pereira en sus ratos libres?

Juego videojuegos. Ahora no tanto, pero antes jugaba con Joaco harto. Cuando vengo a Chile traro de estar más con mi familia y amigos que no los veo mucho. Hacemos asados. Me gusta subir cerros. Soy bien outdoor y también juego Call off Duty cuando estamos viajando.

¿Se extraña alguna comida en particular?

Echo de menos a la empanada de pino. Sí o sí. Llego a Chile y mi mamá siempre me tiene empanada de pino (risas).

¿Qué música escuchas?

Escucho harto rock latino. Escucho reggaetón también. Me gusta también Likin Park. A mí igual me gusta un poco Bad Bunny, pero prefiero escucharlo en una fiesta, no tanto el día a día.

Y previo a una competencia ¿Se escucha alguna canción como cábala, tienes cábalas?

Como canción no tengo alguna específica que escuche antes de competir. Y como cábala es más que nada lo que hago como mi rutina: ir al gimnasio, ir a la práctica antes que ir al putter. Pero algo en particular como cábala, no tengo.

¿Tu proyección para este próximo año?

Sería increíble poder ganar en el PGA Tour, el que sea.