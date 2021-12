El centrodelantero, el dilema que no deja tranquilo a Quinteros

Con información de Cristián Alvarado

Colo-Colo en un año pasó de pelear el descenso a luchar por el título. Un 2021 inolvidable para los colocolinos, que ahora tienen que dar vuelta la página para pensar en la conformación del plantel para el próximo año. Sin embargo, un tema que no deja tranquilo ni a Blanco y Negro ni a Gustavo Quinteros ni a los hinchas es el centrodelantero.

Una posición que tras la salvación, Quinteros lo catalogó como urgente, pero que por diferentes circunstancias aún no llega al cacique y ha dado más que un dolor de cabeza.

La negativa de Marcelo Moreno Martins, cuando parecía haber un acuerdo y lo mismo con Facundo Pereyra en el mercado de pases de mitad de año, terminó con Christián Santos en Colo-Colo. Un futbolista que no jugaba desde marzo y que esa falta de fútbol le pasó la cuenta en un cierre de año donde prácticamente no tuvo presencias ni anotó goles.

Pese a esto, según su representante Tomás Budelli, el venezolano luchará por su oportunidad en Macul. “Christián tiene contrato un año más con Colo-Colo. Él llega con el torneo en curso y la adaptación le ha costado más de lo pensado. Además, tuvo que soportar tres cuarentenas. Pero él está con muchas ganas de encarar lo que se viene, está muy contento en Colo-Colo”.

A este panorama hay que sumarle la baja de nivel de Iván Morales, quien tuvo un gran inicio de torneo, pero que con el tiempo se fue quedando. De hecho, no anota por los albos desde el 3 de octubre, cuando aportó en la victoria de Colo-Colo ante Palestino.

Por lo mismo, Morales es un delantero que no le da confianza suficiente a Quinteros, sobre todo pensando en la competencia que tiene al frente, la Copa Libertadores. Además, el atacante también pretende partir, sobre todo por los intereses del fútbol europeo, donde España e Italia aparecen como posibles destinos.

Otro es el caso de Javier Parraguez. Un jugador que genera algo extraño en los hinchas de Colo-Colo, ya que por momentos es muy resistido y en otros alabado, ya que ha anotado goles importantes para el cacique, sobre todo en la etapa en la que pelearon el descenso.

Pese a ello, no está considerado por el adiestrador albo, aunque su representante José Luis Carreño señala que desde Colo-Colo “aún no le han dicho absolutamente nada (sobre su futuro) y por respeto a Colo-Colo yo no puedo ofrecer a ese jugador (Parraguez). Él sigue de vacaciones y esperando para empezar la pretemporada. Y sobre ofertas, ningún equipo me ha preguntado. Hoy sigue perteneciendo a Colo-Colo”.

Las nuevas opciones para la delantera alba

Con este panorama, Gustavo Quinteros en una de las tantas reuniones de la Comisión de Fútbol volvió a exigir como prioridad al centrodelantero. Por lo mismo, en los albos ya se manejan opciones para esta posición, como Ronnie Fernández y Juan Martín Lucero.

En cuanto al ex delantero de Santiago Wanderers, si bien a Quinteros le atrae la posibilidad de tenerlo, esto solo será en el caso de que parta algún jugador, como Morales, Parraguez o Santos. Sin embargo, en caso de que se decidan no habría problemas para que Fernández vista de blanco.

Y, por otro lado, en las últimas horas apareció como una alternativa en la lista que maneja Daniel Morón el argentino Juan Martín Lucero. El atacante de 30 años pertenece a Vélez Sarsfield, donde ha anotado 9 goles en 25 partidos de la liga argentina. Y si bien aún no hay acercamientos con el jugador, es uno de los nombres que maneja la dirigencia alba para que arribe a Macul, independiente de las posibles salidas que haya en el cacique.

De esta forma y tal como sucedió anteriormente, Colo-Colo aún no le asegura su tan ansiado delantero centro a Gustavo Quinteros. Una petición que cada vez es más necesaria en un equipo que pretende pelear el campeonato y hacer un buen papel en Libertadores.