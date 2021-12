Juan Cornejo: “Sabía que Católica iba a buscar otros caminos y era entendible”

Universidad Católica comenzó a armar su plantel para el 2022 y uno de los tantos perjudicados fue Juan Cornejo. El lateral no fue considerado para la próxima temporada y analizó junto a Deportes en Agricultura su paso por la UC.

“Fueron tres años muy buenos y me tocó ganar muchos títulos. Fue una experiencia muy bonita, espero volver a repetirla”, comentó el lateral que con los cruzados ganó tres títulos de Primera División y las mismas Supercopas.

“Creo que lo hice bien, cuando estaba (Gustavo) Poyet me tocó ser titular, luego tuve lesiones seguidas y perdí casi tres meses sin jugar y eso me pasó la cuenta. Pero cuando me tocó jugar me sentí bien y así me lo hizo sentir el grupo”, agregó.

Por lo mismo, Cornejo, que llegó a la UC tras su paso por el León de México, no escondió su tristeza al enterarse de que no seguía en San Carlos de Apoquindo.

“Cuando uno hace sus amigos en el plantel, le da un poco más de tristeza irse. Pero uno sabía que Católica iba a buscar otros caminos y era entendible. Sí estoy un poco triste. Quizás sufrí muchas lesiones y eso mermó mucho mi rendimiento. Pero dentro de todo traté de dar siempre el máximo y me voy tranquilo”, sostuvo.

Finalmente, se refirió al momento más difícil que vivió vistiendo la camiseta de la UC. En ese sentido, el lateral eligió la agónica eliminación de cuartos de final de Copa Sudamericana ante Vélez Sarsfield en el 202o.

“Para todos los que estábamos en el plantel, el momento más difícil que vivimos fue la eliminación con Vélez. Nos dolió mucho. Todos pensábamos que era una llave que podíamos pasar y avanzar más en esa Copa Sudamericana”, cerró.