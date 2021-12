Palmeiras desiste de la contratación de Valber Huerta

Se acabó la historia. En unas horas el fichaje de Valber Huerta al Palmeiras sufrió en vuelco inesperado. Y es que la directiva del Verdao decidió en una reunión celebrada durante este miércoles de que no contratará al chileno, debido al problema en la rodilla que develó la prueba médica, según informó Globo.

Recordemos que Huerta llegó el lunes a Sao Paulo para efectuarse todo los exámenes médicos y así confirmar su traspaso al Palmeiras. De hecho, iba todo tan encaminado que la Universidad Católica publicó en sus redes sociales el principio de acuerdo por el chileno.

Sin embargo, tras la revisión se descubrió que el defensor cruzado padecía un inconveniente en los meniscos, luego de una operación que se hizo a los 20 años. Tras esto, la operación no se daba por caída aún, ya que el club brasileño iba a estudiar su fichaje, con esta nueva atenuante, durante esta tarde. Pero fue ahí, donde finalmente desistieron de la contratación del zaguero.

Asimismo, Globo, comentó que el jugador no llegó lesionado a Palmeiras, de hecho, esa situación no hubiera complicado su fichaje, ya que los brasileños acostumbran a contratar futbolistas en medio de sus períodos de recuperación. Pero lo de Huerta era algo más complicado, ya que en los exámenes le encontraron un problema estructural en la rodilla, lo que no traería problemas al corto plazo, pero sí más adelante, convirtiéndolo en un jugador propenso a lesiones.

De esta forma, Huerta deberá volver a Santiago para reincorporarse a la Universidad Católica y ver qué deparará su futuro.