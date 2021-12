Washington Football Team informa que Sammis Reyes dio positivo a Covid 19

La NFL sufre con el Covid 19. A través de sus redes sociales, la liga estadounidense confirmó un brote del virus que suma un total de 75 jugadores contagiados.

Uno de ellos es el chileno Sammis Reyes. El jugador chileno dio positivo a coronavirus, según informó su equipo, el Washington Football Team, a través de su cuenta de Twitter.

We have placed the following players on the Reserve/COVID-19 List:

-QB Kyle Allen

-LB Milo Eifler

-S Darrick Forrest

-DT Matt Ioannidis

-T Cornelius Lucas

-TE Sammis Reyes

-WR Cam Sims pic.twitter.com/MNQTHjrw0I

— Washington Football Team (@WashingtonNFL) December 15, 2021