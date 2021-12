Cristián Zavala se ilusiona con llegar a Colo Colo: “Sería especial jugar Copa Libertadores”

Cristián Zavala es una de las opciones que baraja la dirigencia de Blanco y Negro para reforzar a Colo Colo. El jugador, de gran paso en Deportes Melipilla, se ilusiona con llegar al Estadio Monumental, aunque aún no define su futuro.

En conversación con Deportes en Agricultura, el atacante adelantó que esta tarde se reunirá con su agente para definir los diferentes destinos que maneja. “Tengo que juntarme con mi representante para decidir. Me dará los pro y contra de los clubes y espero tomar la mejor decisión”, aseguró.

Zavala reveló que uno de los aspectos que lo motiva a arribar al cuadro albo es la Copa Libertadores 2022, a la cual Colo Colo está clasificado a la fase de grupos. “Ellos jugarán la Copa Libertadores, entonces sería algo especial. Este año fuimos a Sudamericana y no pude jugar ningún minuto, entonces me llaman la atención los torneos internacionales”, afirmó.

Otra de las motivaciones del futbolista de 22 años es el público. “Desde Coquimbo que no juego un partido a estadio lleno como local. Es algo que a cualquier futbolista le gusta, sería lindo”, confesó.

Por último, agradeció el cariño de los hinchas, quienes lo piden en redes sociales como refuerzo para Colo Colo. “Es bonito sentir el cariño de la gente, que me quieran tanto en un club en el cual ni siquiera he jugado. Mi familia es toda hincha del club y eso obvio que genera cosas. Estoy a la espera de la reunión que me tiene ansioso y espero tomar la decisión correcta”, sentenció.