Reconocido periodista español lapida a Alexis Sánchez: “Me parece un jugador lamentable y sobrevalorado”

El posible retorno de Alexis Sánchez a Barcelona no termina de convencer en España. Y es que hinchas y periodistas locales se resisten al arribo del Tocopillano al conjunto culé.

Sport, medio que reveló el principio de acuerdo entre los clubes, hizo una encuesta para saber la opinión de los hinchas del Barça. “Te gustaría volver a ver a Alexis Sánchez vestido de blaugrana?”, consultó en su sitio web. La encuesta supera los cuarenta mil votos y el 65% se inclina por la opción “No”.

Pero los fanáticos no son los únicos que critican el posible fichaje del goleador histórico de la Roja. En el programa Rondeando, los periodistas Iván San Antonio y Darío Porras, fueron lapidarios con Sánchez.

“Si me comparas a Luuk De Jong con Alexis, evidentemente sale ganando el Barça. Pero en cuanto se recuperen Ansu Fati, Dembelé y Memphis Depay, Alexis no tiene oportunidad… aunque depende de cómo vuelva”, comenzó diciendo San Antonio.

La respuesta de Porras, quien fue aún más categórico, no se hizo esperar. “Alexis es el peor fichaje que ha hecho el Barça en los últimos 15 años, peor que Coutinho. Lo digo tranquilamente. Me parece un jugador lamentable, sobrevalorado… la verdad es que no me gusta nada”, sentenció.