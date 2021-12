Goleador de la B e interés de Colo Colo: “Es un orgullo que un equipo tan grande me tenga en su lista”

Uno de los grandes anhelos de Gustavo Quinteros durante la temporada 2021 fue el centrodelantero. Sin embargo, la llegada de Christian Santos no terminó por convencer al técnico albo. Por ello, la dirigencia de Blanco y Negro trabaja en busca del ansiado nueve. En ese sentido, uno de los nombres que tiene en carpeta el directorio es el de Manuel López, goleador de Deportes Copiapó.

El delantero conversó en exclusiva con Deportes en Agricultura y confesó sentirse orgulloso por el interés del Cacique. “Al tener una buena campaña, en el caso del nueve hacer muchos goles es obvio que aparecerán varias ofertas. Me lo tomo con tranquilidad, como motivación para lo que viene, seguir en el camino por el que estoy, mejorando siempre. Ahora tengo la cabeza puesta en Copiapó”, comenzó diciendo López.

“Es un orgullo que un club tan grande como Colo Colo me tenga en su lista. Me motiva a seguir haciendo las cosas bien, a seguir mejorando y perfeccionándome. Me motiva, no te voy a mentir. Pero hoy me debo a Copiapó. Mi préstamo termina el 31 de diciembre, ojalá poder hacer historia acá y luego pensar en lo que viene. Pero obviamente que me motiva y me da orgullo y felicidad que en un club tan grande como Colo Colo esté mi nombre ahí. Pero hay que esperar y ver cómo va todo”, complementó.

A la espera espera el fallo del Tribunal de Disciplina para conocer a su rival en la promoción, López agradeció a sus compañeros por lo conseguido durante la temporada. “Muy contento, pero el trabajo todavía no está hecho. Hoy habrá un fallo y en base a eso ir viendo cómo sigue todo. Pero contento y agradecido del cuerpo técnico porque todo lo que he logrado esta campaña es gracias a ello también”, concluyó.

Manuel López es el goleador de la Primera B con 21 goles.