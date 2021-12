No lo salvaron los 43 goles: Azul Azul le da un portazo a Larrivey

Joaquín Larrivey no continuará en Universidad de Chile. El goleador argentino termina contrato en diciembre y finalmente no renovará su vínculo con los azules.

Pese al interés del atacante por continuar en el club, finalmente Azul Azul le dio un portazo y el atacante deberá buscar club. Así lo confirmó el propio jugador a Deportes en Agricultura. “Efectivamente. No sigo”, dijo escuetamente Larrivey.

Su representante, Sergio Irigoitía se refirió a la salida del ariete y culpó directamente a Azul Azul. “Joaquín no sigue, pero es por deseo de la dirigencia. La dirigencia optó por no darle continuidad”, dijo el agente en conversación con La Tercera.

Larrivey se había puesto como plazo esta semana para definir su futuro, sin embargo, no habrá acuerdo. “Joaquín sabía que no lo querían. Era algo que se sabía, pero el jugador de fútbol sabe que esto es así. Ahora hay que buscar continuidad en otro lado. La prioridad es otro equipo de Santiago. Todo jugador argentino que va a Chile no se quiere devolver. Si bien tiene varias propuestas, su idea es seguir en Santiago”, agregó el representante.

“Él habló con el presidente, le dijo que eso estaba solucionado. Que no había problema. Joaquín siempre fue un líder positivo, con muchos códigos. Inclusive, hasta el día de hoy. Por respeto a la gente, él supo esperar. Ahora hay que trabajar en el futuro y en lo posible en Santiago”, continuó.

Así se cierra el ciclo de Joaquín Larrivey en la U. El goleador llegó al Centro Deportivo Azul a comienzos de 2020 proveniente de Cerro Porteño. En dos temporadas con la camiseta azul, jugó 74 partidos y marcó 43 goles.