Representante de Larrivey anticipa su futuro: “Su idea es seguir en Santiago”

La decisión de la Universidad de Chile sobre la continuidad sobre Joaquín Larrivey sorprendió a todos. Y es que el argentino fue uno de los puntos más altos del crítico momento de la U que los tuvo al borde del descenso. De hecho el Bati fue uno de los hombres claves en la permanencia, anotando 43 goles en 74 partidos.

Sin embargo, y pese a todo lo anterior, Luis Roggiero no lo tenía considerado para el 2022 y eso Larrivey lo sabía. “Joaquín no sigue, pero es por deseo de la dirigencia. La dirigencia optó por no darle continuidad. Joaquín sabía que no lo querían. Era algo que se sabía, pero el jugador de fútbol sabe que esto es así”, sostuvo Sergio Irigoitía, representante del argentino, en conversación con La Tercera.

Ahora hay que buscar continuidad en otro lado. La prioridad es otro equipo Santiago. Todo jugador argentino que va a Chile no se quiere devolver. Si bien tiene varias propuestas, su idea es seguir en Santiago“, añadió el representante.

Por otro lado, Irigoitía abordó también el cambio de decisión de la dirigencia, donde dijo que “él habló con el presidente, le dijo que eso estaba solucionado. Que no había problema. Joaquín siempre fue un líder positivo, con muchos códigos. Inclusive, hasta el día de hoy. Por respeto a la gente, é supo esperar. Ahora hay que trabajar en el futuro y en lo posible en Santiago”.

Para finalizar se refirió a un posible interés de la Universidad Católica ante una supuesta salida de Fernando Zampedri. “Sinceramente, nadie se comunicó con nosotros. Estábamos enfocados en respetar la palabra de Joaquín y el compromiso que había con la U. A partir de ahora, vamos a escuchar. Será lo que será, la idea es quedarse en Santiago”, cerró.