Larrivey arremete contra los dirigentes de la U: “Me mintieron”

Joaquín Larrivey fue uno de los jugadoras más destacadas de la olvidable temporada azul. De hecho, el argentino anotó 43 goles en 74 partidos. Sin embargo, ni los números, ni su continuidad, convencieron a los dirigentes azules para que continuara en la U.

Ahora, más en frío, el atacante habló sobre esta situación con el sitio En Cancha, donde sostuvo que la salida de la U “ya me la veía venir porque hacía varios meses que se charlaba sobre la renovación y era raro que, sobre el final, hubieran decidido que siguiera”.

“Lo tomé con tristeza porque quería continuar, pero también con optimismo porque fueron dos años muy buenos en lo personal y me siento bien de cara a lo que viene”, sostuvo.

Además, agregó que lo que le dolió de la decisión de los dirigentes azules “fueron las formas porque me mintieron. Personas importantes del club me dijeron en varias ocasiones una cosa e hicieron otra. Y creo que no me merecía ese trato”.

Asimismo, Larrivey sostuvo que diferentes dirigentes azules le habían hecho entender que él iba a continuar en la U. “Cristian Aubert (ex presidente de Azul Azul) me prometió un montón de cosas en su momento que no fueron ciertas. También me pasó lo mismo con el nuevo director deportivo (Luis Roggiero) que me dijo que la edad no era un problema ya que él, por ejemplo, tuvo en Independiente del Valle a Cristian Pellerano. Y por último, el dueño (Michael Clark) nos pidió dos reuniones a mí y a “Cachila” ( Ramón Arias) y nos dijo que nos quedáramos tranquilos y nos remarcó lo que significábamos ambos para la institución. Y no terminé renovando. No sé que habrá pasado en el medio”, comentó.

Por otro lado, no descartó un hipotético arribo a Colo-Colo, aunque dijo que “todo lo que vaya surgiendo lo voy a evaluar junto a mi familia”.

Finalmente, sobre su futuro sostuvo que “la prioridad ahora es mi familia. Piensa que durante cuatro meses me dijeron que iba a seguir en el club. Ahora cada oportunidad que salga la charlaremos entre todos, pero nos gustaría quedarnos en Chile, más precisamente en Santiago”.

“Pero obviamente esto es fútbol y a veces no sabes dónde te puede llevar la vida. Sí estoy tranquilo y sé que va a salir algo muy bueno porque creo que tuve un buen nivel en los últimos dos años de la U y en los anteriores también”, cerró.