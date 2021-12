Ben Brereton y su gran año con la Roja: “Ni siquiera pensaba que pudieran considerarme”

El delantero chileno Ben Brereton Díaz vivió un 2021 brillante. Desde su debut con la Roja el pasado 14 de junio, el atacante se ha convertido en todo un fenómeno. Sus grandes actuaciones con el Blackburn Rovers lo mantienen como uno de los máximos goleadores de la Championship con 19 goles.

Brereton concedió una entrevista al sitio oficial de la Championship inglesa donde hizo un balance de su increíble 2021. “Hace dos o tres años, poco después de haber firmado, hice una entrevista para el programa de jornada del Blackburn. Me pidieron que les dijera a los lectores algo que tal vez no supieran sobre mí, así que me decidí por el hecho de que soy medio chileno”, contó.

“Mi mamá nació en Chile y vino a Inglaterra con mi abuelo y sus dos hermanas cuando tenía 14 o 15 años. Cuando nací, ella todavía estaba aprendiendo inglés y no me hablaba español, pero si te conocías ella ahora pensarías que también había nacido en Inglaterra”, reveló.

Brereton representó a Inglaterra en las series juveniles y fue el máximo goleador del Campeonato Europeo Sub 19 en 2017, donde compartió la ofensiva junto a los atacantes del Chelsea Mason Mount y Reece James.

Cuando se supo de la nacionalidad chilena de Ben, los hinchas nacionales comenzaron una campaña en redes sociales utilizando el hastag #BreretonALaRoja, algo que llamó la atención del delantero. “¡Todo despegó! Fue una época loca”, aseguró.

“Hace un año, ni siquiera había pensado en el hecho de que pudieran considerarme, ni en lo más mínimo”, confesó. Ben, además, detalló cómo se enteró del llamado de la Roja. “Habíamos jugado fuera de casa en Preston y se habló de una convocatoria después del partido; Solo pensé ‘guau, imagínate si eso sucediera’ pero no tenía en mente que realmente me podrían llamar”, reveló.

“Cuando me llamaron, estaba muy feliz, y de repente fue la noche anterior al vuelo y los nervios empezaron a crecer. Es algo tan importante y los jugadores de la selección de Chile han hecho cosas increíbles a lo largo de los años, así que te preocupas por ser aceptado, pero desde el momento en que llegué todos fueron brillantes y de inmediato me sentí como en casa. Los jugadores, los entrenadores y todo el país me apoyaron y realmente me ayudaron, fue una experiencia brillante para mí”, complementó.

Brereton tuvo palabras para su partido de debut con la Roja ante Argentina y valoró compartir cancha con Lionel Messi. “Salí de la banca contra Argentina y, en ese momento, estaba nervioso, emocionado y solo concentrándome en el juego. Después, sin embargo, me senté y pensé ‘Acabo de jugar contra Messi’. Fue un gran momento para mí, y jugar contra estos jugadores es algo de lo que tienes que aprender ”, afirmó.

Por último, Big Ben valoró lo aprendido junto a la selección nacional. “Creo que toda la experiencia me ha hecho madurar como persona y como jugador. Me fui a Chile, sin saber mucho, y creo que he vuelto con adiciones a mi juego. Tengo más agresividad, más confianza y más motivación también. Estoy muy feliz de jugar para Blackburn; lo estamos haciendo bien y solo tenemos que seguir adelante, con lo que es un equipo joven ”, sentenció.