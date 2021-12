Thomas Tuchel: “No podemos obligar a la gente a vacunarse”

La Premier League está en riesgo. El aumento de casos positivos de Covid 19 obligó la suspensión de seis encuentros el pasado fin de semana. Uno que no sufrió modificaciones fue el duelo entre Chelsea y Wolves, lo que provocó la molestia del técnico Thomas Tuchel.

Esto porque solicitaron la suspensión del partido, pero dicha petición fue negada. Pese a ello, y al considerable aumento de casos, el técnico alemán cree que no es oportuno obligar a los futbolistas a vacunarse.

“No quiero involucrarme en señalar con el dedo y comenzar la búsqueda de personas no vacunadas”, dijo previo al partido ante el Brentford por la Carabao Cup.

Tuchel respetará la decisión de sus jugadores, pese a las consecuencias que pueda tener para el Chelsea. “No podemos obligar a la gente a vacunarse y no cambiaré mi opinión al respecto. Estoy vacunado. Tomé la decisión por mí y eso es todo. No soy el tipo para comentar, no soy el experto aquí”, afirmó.

En lo futbolístico, Tuchel no está conforme con que sus duelos no sufran modificaciones mientras el resto de duelos son postergados. Para el partido ante el Brentford, el alemán cuenta con siete bajas por Covid 19.