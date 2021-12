Cristóbal Campos y su continuidad en la U: “No he hablado con nadie”

El joven portero de Universidad de Chile, Cristóbal Campos, sigue sin renovar con el club. Pese a ser titular en el trascendental último partido del torneo ante Unión La Calera, el meta no ha extendido su vínculo con los azules, el cual finaliza en junio de 2022.

Mientras espera definir su futuro, el portero conversó en exclusiva con Deportes en Agricultura, donde aseguró que no ha conversado con la dirigencia. “Me quedan seis meses de contrato. No he hablado con nadie ni me ha llamado nadie. Esa es mi realidad hoy día”, reveló Campos.

El joven de 22 años no ocultó su deseo de seguir en el conjunto estudiantil. “Yo estoy trabajando para mantenerme en el club, para pelear el puesto, lo que he venido haciendo siempre. Siempre he trabajado y las veces que me tocó estuve preparado porque siempre he entrenado como lo estoy haciendo ahora”, aseguró.

Sobre el eventual arribo del arquero Hernán Galíndez, Campos afirmó que “yo siempre trabajo para obtener frutos el día de mañana, para tener continuidad. Más allá de tener competencia, yo siempre lo he dicho, mi competencia es conmigo mismo”.

“Debo estar bien preparado y como lo venía haciendo desde hace mucho tiempo. Las veces que me tocó jugar siento que lo hice bien pese a no tener continuidad y eso me deja tranquilo”, sentenció.

Durante el 2021, Campos disputó 411 minutos en el Torneo Nacional. Ingresó a falta de 15 minutos en el triunfo de la U ante Curicó Unido y en el minuto 54 del empate sin goles frente a Cobresal. Además, fue desde la partida y jugó los 90’ en los encuentros ante Ñublense (1-1), Universidad Católica (2-1), O’Higgins (3-1) y Unión La Calera (3-2).