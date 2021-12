Cristián Zavala y su arribo a Colo-Colo: “Quiero sacarme esa espinita de jugar Copa Libertadores”

Colo-Colo se comienza a armar de a poco de cara a la temporada 2022. Y ya lo hizo con una de las figuras del campeonato anterior. Hablamos de Cristián Zavala, quien adelantó su regreso de las vacaciones para hacerse los exámenes médicos y poder firmar por los albos.

“Estoy muy contento, solo quiero ir al estadio y estar ahí. Esto es un sueño. Adelanté todo por Colo-Colo, así que estoy muy feliz”, comenzó diciendo el flamante primer refuerzo colocolino. Además, agregó que “llegar a Colo-Colo es un desafío que todo jugador quiere. Todos sabemos lo que es Colo-Colo aquí en Chile e internacionalmente”.

Por otro lado, señaló que ya habló con su nuevo DT y se preparará para ganarse un puesto en la titularidad. “Pude conversar con Gustavo Quinteros y todo muy bien. En Melipilla me fui ganando de a poco el puesto, era el tercer delantero. Acá será igual, la competencia va a estar linda y hay un lindo grupo por lo que me han dicho”, comentó.

Asimismo, dijo que “jugar Libertador es un gran desafío. El año pasado me tocó ir citado a Copa Sudamericana y no me tocó jugar, así que quiero sacarme esa espinita y jugar Libertadores”

Finalmente, develó sus deseos de volver a la selección: “Con Melipilla terminé muy bien y me llamaron a la selección y estoy motivado. Este puede ser un paso para estar más cerca de la Roja que es lo que quiero”.

Recordemos que Cristián Zavala firmará por dos años con el cacique y se suma al reciente anuncio de Esteban Pavez, quien regresa al Estadio Monumental tras tres años en el extranjero.