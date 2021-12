Gran cierre de año para Ben: el chileno anota y le da el triunfo a su equipo en la Championship

Ben Brereton sigue imparable. El delantero del Blackburn Rovers volvió a marcar y le dio la victoria a su equipo ante el Barnsley por la jornada 25 de la Championship.

El cuadro del chileno comenzó ganando por la cuenta mínima gracias a la anotación de Joe Rothwell (24′). Sin embargo, al final del primer tiempo, el Barnsley logró el empate gracias al gol de Carlton Morris (45+1′).

Pero el Rovers tenía un as bajo la manga, el cual le ha servido durante toda la temporada. Se trata del chileno Ben Brereton, quien fue más vivo que todos, recibió una pelota cerca de mitad de la cancha, encaró y luego definió cruzado para marcar el gol del triunfo de su club.

De esta forma, el seleccionado nacional alcanzó los 20 goles con la camiseta del Blackburn durante esta temporada, ubicándose en la segunda posición de la tabla de goleadores de la Championship, a dos goles de Aleksandar Mitrovic, quien tiene 22 tantos.

Ahora, el equipo de Brereton deberá esperar hasta el próximo año, o sea en unos días más, cuando el Blackburn reciba el 2 de enero al Huddersfield, a las 11 de la mañana. Claro, mientras el Covid-19 no diga lo contrario.

2⃣0⃣ @SkyBetChamp goals this season already for @benbreo. 🇨🇱

Unstoppable. 🔥#Rovers 🔵⚪️ pic.twitter.com/7DxrqmnTDH

— Blackburn Rovers (@Rovers) December 29, 2021