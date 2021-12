La frustración de Benoit Paire tras contagiarse nuevamente de Covid-19: “¡He dado positivo por 250ª vez!”

El tenista francés Benoit Paire nuevamente se contagió de Covid-19. El 46º del ranking ATP dio positivo a coronavirus por tercera vez desde que inició la pandemia y lo comunicó a través de sus redes sociales con un contundente mensaje.

“Hola, me llamo Benoit Paire y por 250ª vez doy positivo por Covid”, comenzó diciendo el tenista galo. “Honestamente no puedo lidiar más con esta mierda de Covid. ¿Que cómo estoy? Por culpa del Covid tengo mocos, pero por culpa de todas estas cuarentenas pasadas en una habitación de hotel al otro lado del mundo no me siento bien mentalmente. ¡El año pasado fue duro y este empieza exactamente igual!”, agregó.

Paire apuntó a la ATP y envió un particular mensaje. “Solo una cosa, estoy 100% a favor de la vacuna, pero vivamos como antes del Covid, sino, no le veo sentido”, lanzó. “Es secundario, pero ATP, ¿cómo defiendes a los jugadores en mi caso?”, cerró.

Esta es la tercera vez tenista de 32 años se contagia de coronavirus. Antes debió retirarse del Abierto de Estados Unidos 2020 tras dar positivo a Covid-19. Al mes, nuevamente arrojó positivo a la enfermedad al llegar a Alemania para jugar el Abierto de Hamburgo.