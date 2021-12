¡Impresionante! Ben Brereton rompe una nueva marca tras su gol nº 20

Ben Brereton no deja de marcar hitos en su carrera y no le basta con eso, sino que también lo hace en el club donde es figura. Y es que el atacante, tras su gol ante el Barnsley, con el que llegó a los 20 tantos en la Championship, igualó una marca que no se conseguía hace más de medio siglo.

Sí, para ser más precisos. Brereton alcanzó un hito que no se conseguía en el Rovers hace 57 años. Y es que el chileno alcanzó al irlandés Andy McEvoy (1964-65), como el primer jugador en ese tramo de tiempo en marcar 20 goles con el club en el cambio de año.

Uno de las tantas marcas que batió el delantero chileno desde su nominación a la Roja, cerrando un año extraordinario, quizás el mejor de su carrera.

𝐒𝐞𝐧𝐬𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥. 🇨🇱@benbreo is the first Rover in 57 years, since Andy McEvoy in the 1964-65 season, to score 20 league goals for the club by the turn of the year! 🎯#Rovers 🔵⚪️ pic.twitter.com/Y6aCzuLFWX

— Blackburn Rovers (@Rovers) December 30, 2021