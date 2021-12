[Video] El gracioso diálogo de Ben Brereton con un hincha chileno en el estadio del Blackburn

Ben Brereton cerró un gran año con un gol ante el Barnsley en la Championship, con el que llegó a 20 tantos en el Blackburn Rovers, transformándose en el segundo máximo goleador de la competencia. Sin embargo, el atacante mantiene la humildad que lo caracteriza y tras el partido tuvo un gran gesto con un hincha chileno.

Y es que Ben, apenas terminó el partido fue a una de las gradas del Ewood Park y se reunió con un hincha chileno, a quien les regaló la camiseta con la que anotó su gol número 20. Además, sostuvieron un entretenido dialogo.

Wholesome content. 🥰

When Manuel and his son met @benbreo! 💙🇨🇱#ROVvBAR | #Rovers 🔵⚪️ pic.twitter.com/hwa3HjaeLr

— Blackburn Rovers (@Rovers) December 29, 2021