El especial deseo de Johnny Herrera para la U del 2022

Johnny Herrera se ha caracterizado por ser un jugador y ahora ex jugador sin filtro. Al ex portero azul no le cuesta para nada contar lo que piensa de forma directa. Y en la víspera de este 2022, el meta tuvo un particular pedido a la Universidad de Chile.

El ahora comentarista comentó la publicación de la oficialización de Felipe Seymour como refuerzo azul. Ahí, Herrera posteó: “¿¡Y Marcelo Díaz, también me imagino!?”.

Un deseo del ex portero azul que no ha escondido desde que salió el volante de Racing de Avellaneda. De hecho, se habló durante este mercado de fichajes que la U le hizo una oferta que no habría convencido al jugador de Libertad en lo económico. Sin embargo, fue el mismo Marcelo Díaz, quien negó esa información.