El gran temor de Simone Biles: “Sigo teniendo miedo a la gimnasia”

La gimnasta estadounidense Simone Biles fue galardonada con el reconocimiento Marca Leyenda, entregado por el prestigioso medio español. La medallista olímpica aprovechó de conceder una extensa entrevista, donde abordó lo que ha vivido luego de los Juegos Olímpicos de Tokio.

“La verdad es que ahora me siento bien. Definitivamente esto me ha servido para quitarme presión de los hombros. La verdad es que cuando lo hice en Tokio no sabía lo que iba a venir después, pero era algo que necesitaba para conseguir la ayuda correcta que necesitaba en esos momentos. Pero definitivamente me siento mucho mejor ahora que estoy de vuelta en Estados Unidos, rodeada de mis familiares y de mis amigos”, comenzó relatando Biles.

La deportista aseguró que retirarse de los Juegos Olímpicos de Tokio fue una difícil decisión. “Honestamente, fue una decisión muy dura de tomar y no fue algo que tuviera pensado o planeado. No habría pensado en esta posibilidad ni en un millón de años. Que sucediera lo que pasó fue una locura, pero tener el apoyo de mis compañeras y de los entrenadores significó todo un mundo para mí. No le deseo lo que pasé y tener que retirarse a nadie, pero todo pasa por alguna razón y creo que hay mucha grandeza en todo lo que vino después”, reveló.

Biles no ha ocultado su temor de seguir haciendo gimnasia, miedo que confiesa, aún mantiene. “Sí, hay algunos saltos y algunas rutinas en las que giro mucho en el aire y hago muchas piruetas en el salto y todavía tengo miedo de realizarlas por todo lo que pasó. Pero mis entrenadores están siendo geniales, asegurándose que cada vez que vengo al gimnasio y cada vez que quiero practicar se aseguran de que estoy dando los pasos adecuados para soltar mi cuerpo. Ellos me hacen sentir mucho mejor”, afirmó.

Por último, la gimnasta valoró que la salud mental se esté tomando más en serio. “Para mi ha sido una completa locura todo lo que se ha hablado y todo el ruido que se ha generado alrededor de mi figura y que haya sucedido sin competir. Estoy realmente orgullosa de que la gente esté empezando a tomarse más en serio el tema de la salud mental. Me hubiera gustado salir ahí fuera y hacer todavía más, pero no estoy enfadada por los resultados que se están obteniendo”, cerró.