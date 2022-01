Watford de Francisco Sierralta cae sobre la hora ante el Tottenham

Watford, con Francisco Sierralta como titular, no pudo ante el Tottenham. La escuadra del chileno cayó por la mínima frente a los Spurs y sigue muy comprometido en la parte baja de la tabla.

El chileno jugó todo el encuentro y fue uno de los puntos altos de su equipo, donde destacaron sus ocho despejes durante el primer tiempo. Sin embargo, el Watford no pudo aguantar el 0-0 y en el tiempo adicional el Tottenham abrió la cuenta gracias a Davinson Sánchez (90+6).

Sobre el final del encuentro la preocupación se apoderó del Vicarage Road. Esto, porque el partido se interrumpió debido a una emergencia sanitaria en las tribunas.

En lo futbolístico, con este resultado, Watford se mantiene comprometido en la parte baja de la tabla de posiciones con 13 puntos, a solo dos del descenso a la Championship. Tottenham, en tanto, escaló hasta la quinta ubicación con 33 unidades.

