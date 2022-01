“Johnny influyó en la decisión”: Cristóbal Campos confirma su renovación con la U

Universidad de Chile comenzó con novedades su pretemporada en el Centro Deportivo Azul. Esto, porque además del arribo de Santiago Escobar, nuevo técnico del cuadro universitario, se confirmó la renovación de Cristóbal Campos en la portería de la U.

La noticia fue anunciada por el propio meta a la salida del centro de entrenamiento de los azules. Campos, aseguró que está enfocado en su trabajo y no le preocupa el arribo de Hernán Galíndez, con quien peleará el puesto. “Estoy pensando en mí, en dar lo mejor por la U y por toda la gente que me apoyó y me empujó a tomar esta gran decisión”, afirmó.

Respecto al largo tiempo por el que se prolongó la negociación, sostuvo que “pasaron muchas cosas que pienso se fueron un poco a otro lado. Pero hoy ya estoy renovado. Es emocionante y me quedó con eso”.

El arquero, además, confesó que Johnny Herrera influyó en la decisión de renovar con la U. “Con Johnny tenemos una linda relación desde hace muchos años. Desde antes que me tocara vivir estas cosas en el club, desde antes de mi debut… desde que era un niño. Siempre estuvo, siempre me ha apoyado y hoy quiero agradecerle a él por cada consejo, cada mensaje. Es lo más lindo que se lleva uno como arquero”, reveló.

Por último, el arquero que no quiso develar detalles de su renovación, se refirió a la llegada del nuevo DT azul, a quien comentó que solo saludó. “Ya nos iremos conociendo en el camino”, sentenció.