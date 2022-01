Michael Clark y salida de Larrivey y Arias: “Lo mejor para el club era que ambos jugadores no siguieran”

Finalmente, el presidente de Azul Azul, Michael Clark, compareció ante los medios de comunicación y lo hizo en la conferencia de prensa donde se presentó al nuevo entrenador de la Universidad de Chile, Santiago Escobar. En la instancia, el mandamás laica aclaró quienes son los dueños de la U y habló sobre el caso de Joaquín Larrivey.

“Nos sorprende de alguna manera que queden dudas, nosotros hemos dicho pública y privadamente, por escrito, quienes son los dueños. La compra del paquete accionario que estaba en manos de Carlos Heller, fue hecho en un proceso, mediante una oferta pública de acciones, normado por la Comisión del Mercado Financiero (CMF). En ese proceso, se puso a disposición de toda la ciudadanía, estuvo en la página de la CMF, está en la página del club, se detalla con nombre y apellido y con Rut, quienes son los propietarios directos e indirectos de ese porcentaje accionario del club“, explicó.

“También, cuando se compra el porcentaje accionario se establecen ciertas cláusulas. Ahí, establecimos que no hubieran ni representantes ni gente ligada al fútbol. Por lo tanto, creemos que esta posverdad en torno a los controladores finales del la U no tiene asidero y siempre ha estado la información disponible en medios que toda la ciudadanía puede ver”, agregó.

En la CMF aparece como máximo accionista, con más de un 63% de la propiedad BCI Corredor de Bolsa S.A.. En tanto, los accionistas que se presentan con nombre y apellido son quienes tienen menos de un 1% de las acciones de Azul Azul S.A..

Por otro lado, en el sitio oficial de la Universidad de Chile, solo aparecen con nombre y apellida quienes están en el directorio de Azul Azul S.A. e información bursátil, sin precisar de forma específica quienes son los dueños.

Las motivaciones de llegar a la U

Por otro lado, Clark aclaró que “históricamente, la figura del presidente pesa mucho y está en todas las decisiones del club. Y muchas veces no son las personas más adecuadas e idóneas. Nosotros queremos cambiar esa forma de administrar el club, queremos profesionalizarlo, traer a la mejor gente posible para tomar las mejores decisiones y que eso redunde en un crecimiento institucional y se refleje en la cancha para volver el equipo al sitial que nunca debimos haber salido”.

“Muchas veces se ha hablado que venimos de pasada y que no somos hinchas de la U. Eso no es así, nosotros venimos a hacer un trabajo serio, a largo plazo. Una de las razones por las que decidimos entrar era que no nos gustaba como estábamos viendo a la U. Desde afuera daba la sensación de que se improvisaba. Nosotros creemos de que tenemos las herramientas par añadirle valor, fortalecer al club y devolverle el sitial al que nunca debió haber salido”, agregó.

Renovaciones frustradas de Larrivey y Arias

Además, el presidente de Azul Azul se refirió a las frustradas renovaciones con Joaquín Larrivey y Ramón Arias. Recordemos que ambos jugadores declararon que habían conversado con Clark y que este les había asegurado su continuidad, sin embargo, no siguieron en el club.

“Creemos que para hacer evaluaciones serias para ver la continuidad de un jugador o no, son a finales de año y no antes. Porque los torneos son largos y uno tiene que ser capaz de evaluar esto como un todo. Vuelvo a decir que como club estuvimos dispuestos a hacer una excepción a esta regla y a ambos jugadores se les hizo ofertas, las cuales al club le significaban un esfuerzo importante. No entraré en cifras, porque todos los jugadores merecen privacidad. Si esas ofertas hubieran sido aceptadas estarían en el plantel 2022″, comentó Clark

“Uno conversa con los jugadores siempre, pero lo que uno puede entender de una conversación es una opinión, es una visión y al final lo único que queda es atenerse a los hechos. En los hechos hubo una oferta que no fue aceptada. Y, finalmente, se hizo una evaluación al final de año y esta determinó que lo mejor para el club era que ambos jugadores no siguieran. Por el club podemos pasar muchos, pero lo importante es el club y la U es grande por su gente y por sus hinchas. Y no hay nadie que esté sobre el club”, cerró.