Ronnie Fernández: “Me siento capacitado para ser titular en la U”

El pasado 16 de diciembre Ronnie Fernández se convirtió en el primer refuerzo de Universidad de Chile. El atacante proveniente de Santiago Wanderers arribó al Centro Deportivo Azul en lo que será su primer desafío en un club de la capital.

Por ello, Fernández se prepara con todo para su nuevo desafío. En conversación exclusiva con Deportes en Agricultura, el delantero se refirió a sus primeras horas en el club, tras comenzar la pretemporada este 3 de enero. “Es un proceso nuevo, hay varias cosas a las cuales adaptarse… eso conlleva ciudad, equipo, nuevos compañeros y director técnico, pero creo que el chip y la disposición que he visto en estos días es de entregarse por completo a un nuevo proceso, a entender que primero debe estar la institución por encima de todo. Y eso lo he visto reflejado en estas pocas horas”, contó.

“Estos días serán de trabajo intenso, de trabajos fuertes. Seguramente de distintos turnos por jornada. Enfocándonos en llegar bien a los partidos en Argentina”, complementó.

Respecto a la llegada del nuevo técnico azul, Santiago Escobar, reveló que sostuvieron un diálogo, aunque sin hablar mucho de fútbol. “Fue la típica conversación de presentación. Por ahí teníamos conocidos en particular. Yo tuve un paso por Colombia, entonces la conversación fue más de presentación que futbolística”, relató.

Fernández quiere ratificar lo mostrado en los caturros durante la segunda parte de la temporada y aseguró que está preparado para ser estelar en la U. “Donde voy siempre me gusta ser titular. Me pongo un poco incómodo cuando no estoy jugando. Creo que uno de mis primeros objetivos es estar dentro de la cancha independiente de las necesidades que tenga el cuerpo técnico. Pero es mi trabajo y siempre estoy para pelear un puesto. De ahí vienen decisiones técnicas, distintos rendimientos, pero me siento capacitado y en forma para estar dentro de la oncena”, sentenció.