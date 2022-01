Vuelco total: la UC anuncia la renovación de Diego Buonanotte

La teleserie entre Diego Buenoanotte y la Universidad Católica tuvo un inesperado vuelco. Y es que pese a que el jugador había tomado la decisión de no renovar, sin embargo, los cruzados sorprendieron a todos confirmando la extensión del argentino naturalizado chileno por un año más.

La situación se había complicado para la Católica, que no había logrado la extensión del enano. De hecho, según comentaron fuentes cercanas a Deportes en Agricultura, el jugador no recibía una contraoferta desde el 23 de diciembre. Además, existía una rebaja del sueldo de Buonanotte a un 40% menos, lo cual no convencía al volante.

Ante esto, el jugador comenzaba a escuchar ofertas y el Jorge Wilstermann de Bolivia era uno de los más cercanos a contar con los servicios del futbolista.

Sin embargo, la UC volvió a trabajar en silencio, tal como ha sido la tónica desde que está José María Buljubasich, y este martes anunció la renovación del extranjero que más títulos ha logrado con la franja, quien aceptó la rebaja de un 35% del sueldo.

¡Sigue con #LosCruzados! 🤝 Diego Buonanotte renovó su vínculo y continuará defendiendo a La Franja ⚽ ¡Vamos Católica! ⚪🔵 pic.twitter.com/ApJXhQjXGA — Universidad Católica (@Cruzados) January 4, 2022