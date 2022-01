Vuelve Kyrie Irving: jugador antivacunas de los Nets tiene fecha de regreso

Kyrie Irving está muy cerca de volver a jugar. Según adelantó el periodista Shams Charania de The Athletic, el base estaría presente en el partido de los Nets este miércoles ante los Pacers en Indiana.

Su eventual aparición es uno de los regresos más esperados en la NBA. Y es que Irving se ha perdido 35 partidos en lo que va de temporada.

Y como es obvio, su estreno junto a los Nets será en condición de visitante. Esto, porque al no encontrarse vacunado, Irving no tiene permitido asistir a los partidos en Brooklyn por las normativas vigentes en la ciudad de Nueva York, que impiden el acceso a recintos con gran afluencia de público a aquellas personas que no hayan recibido ninguna dosis de la vacuna contra el Covid-19.

Antes de confirmarse su regreso, el base debió superar los protocolos sanitarios y seguridad de la NBA contra el coronavirus. Irving dio positivo al día siguiente que se anunciara que estaba listo para volver y que los Nets lo autorizaban a hacerlo pese a que en un principio no querían contar con un jugador a tiempo parcial.

Brooklyn Nets recupera a una de las estrellas de su equipo, quien durante su última temporada promedió 26,9 puntos, 4,8 rebotes, 6,0 asistencias y 1,4 robos en 34,9 minutos por duelo.

Irving podrá jugar solamente a domicilio. Estará presente ante los Pacers en Indiana, pero deberá ver por televisión los siguientes compromisos ante los Bucks y los Spurs. Luego, podrá jugar ante Chicago y se perderá los encuentros ante los Thunders y los Pelicans. Finalmente participará en una gira de cuatro partidos en condición de visita. Una insólita situación que finalmente los Nets aceptaron.