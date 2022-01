Hernán Galíndez valora su arribo a la U: “No iba a perder la oportunidad de jugar en un club tan grande como este”

Universidad de Chile presentó oficialmente a Hernán Galíndez y Jeisson Vargas como sus nuevos refuerzos. En una conferencia de prensa en el Centro Deportivo Azul y con la presencia del gerente deportivo, Luis Roggiero, los nuevos jugadores azules emitieron sus primeras declaraciones como jugadores de la U.

El meta de 34 años proveniente de Universidad Católica de Quito se refirió a aquello que puede aportar al club. “Lo que puedo llegar a aportar es experiencia. Soy uno de los más grandes y creo que hay un plantel joven con chicos de muchísima proyección”, dijo el portero.

El arquero, además, confesó que había tenido oportunidades para salir del cuadro ecuatoriano donde militó desde el 2012, pero que no lo había hecho. Aunque la oferta de la U fue algo que no pudo rechazar. “Jugué 10 años en Universidad Católica de Quito. Había tenido opciones para salir del club. La U. de Chile es uno de los equipos más grandes de Sudamérica. No iba a perder la oportunidad de jugar en equipo tan grande como este”, aseguró.

Por último, el meta aseguró que su principal objetivo es levantar el título al final de la temporada. “Yo quiero salir campeón. Creo que una institución tan grande como esta tiene que apuntar a eso”, afirmó.

Jeisson Vargas, en tanto, valoró la opción de recaer en el cuadro universitario. “Estoy muy contento de estar acá y que puedan confiar en mí. Acá me juego mi futuro y mi carrera”, afirmó.

Nuevas contrataciones

Respecto a la posibilidad de incorporar nuevos jugadores al plantel, el gerente deportivo del club, Luis Roggiero, adelantó que están analizándolo. “Estamos valorando alternativas en posiciones sensibles. Seguimos evaluando y analizando jugadores. Una vez que tengamos noticias, firmes y en concreto, seremos los primeros en comunicarlas”, indicó.

Sobre la situación de Sebastián Galani, reveló que las negociaciones no han llegado a buen puerto. “No hemos llegado a un acuerdo en su renovación”, reveló.