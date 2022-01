Los líos de Djokovic con el Covid-19 que lo tienen en el ojo del huracán

Últimamente, Novak Djokovic ha tomado un protagonismo especial. Y no precisamente por su gran talento en el tenis, el cual lo tiene liderando el ranking ATP y mucho menos por su personalidad, aunque también hay algo de eso, sino que por sus líos con la pandemia del Covid-19.

Y es que el serbio es uno de los tantos deportistas que no confían en la vacuna contra el virus y, de hecho, no se han vacunado, lo que a Djokovic, puntualmente, le ha traído más de algún problema. Por ejemplo, el mantener en incertidumbre su participación en el primer Grand Slam del año, en Australia. Sin embargo, las autoridades oceánicas le entregaron una exención sanitaria para que pueda participar de igual forma, pese a no tener el antídoto.

Pero eso no paró ahí, ya que durante este miércoles, diversos medios europeos, han señalado que en su arribo al aeropuerto Tullamarine de Melbourne, le negaron el ingreso al país por portar una visa que no permite exenciones médicas, lo que aún mantiene en duda su participación en el Australian Open.

Torneo, fiesta y contagios

No obstante, estos no han sido los únicos inconvenientes que ha protagonizado el tenista serbio en medio de la pandemia, sino que son varios. De hecho, principal fue en pleno auge de la misma, entre junio y julio del 2020, cuando organizó un torneo de tenis en Belgrado y Zadar.

Se trata del Adria Tour, torneo organizado por el serbio que nació como respuesta a la suspensión del ATP Tour por la pandemia del Covid-19. El campeonato contaba con diversas sedes, sin embargo, solo se pudo realizar en Belgrado y Zadar, ya que hubo un brote de contagios entre los tenistas y sus equipos, entre los cuales se encontraba Nole.

Asimismo, durante el desarrollo del torneo se filtraron unas imágenes de una fiesta que organizó Djokovic en Serbia con diferentes tenistas, donde se logró apreciar constantes violaciones a las medidas sanitarias, como el nulo distanciamiento, el no uso de mascarilla, entre otros.

Luego, en un podcast, Djokovic sostuvo sobre el torneo, que además albergó a más de 4000 personas sin mascarilla ni distanciamiento, que “es difícil de explicar a la gente que la situación es realmente diferente que en América o en Reino Unido respecto a Serbia y los países de alrededor, y obviamente desde el primer día de organización del Adria Tour, hemos estado siguiendo las reglas y las medidas que han sido acordadas por las instituciones de gobierno y las instituciones de salud pública”.

Además, agregó que “nunca hemos cruzado esas líneas, siempre hemos esperado a que nos diesen luz verde sobre si podíamos o no tener público, y entonces hemos preguntado cuando ya podíamos tener, cuánto público podemos tener y si tiene que haber distancia social o no. Así que hemos pasado por todo este proceso y el resultado ha sido fantástico”.

Nole reacio a la vacuna

Desde que la pandemia ha estado afectando al mundo, el tenista serbio se ha mostrado reacio a la vacunación, dejando entrever la efectividad de las mismas. De hecho, esta opinión la expresó en un chat de Facebook junto a otros deportistas, en abril del 2020, donde indicó que “personalmente, me opongo a la vacunación y no quisiera que alguien me obligue a vacunarse para poder viajar”.

Aunque aclaró que si se transforma en una obligación para ingresar a torneos, lo pensará. “Pero si se vuelve obligatorio, ¿qué pasará? Tendré que tomar una decisión. Tengo mis propios pensamientos sobre el asunto y no sé si esos pensamientos cambiarán en algún momento”, comentó en ese tiempo.

Luego, en el ATP 250 de Belgrado, Serbia, comentó que “guardaré para mí la decisión sobre si seré vacunado. Creo que es una decisión privada e íntima y no quiero entrar en el juego de en pro o en contra de las vacunas que los medios están creando ahora”.

“Es algo en lo que no quiero estar involucrado (…) No quiero responder a esa pregunta y espero que todos lo vayan a comprender”, sostuvo, ya que se trata de “un asunto muy sensible” y él opta por “la libertad de elección” y en “respetar la decisión de cada cual”.

De esta forma, el poco cuidado y la negativa, que luego de un tiempo dejó en incertidumbre, de vacunarse contra el Covid-19 ha generado un lío del serbio contra el Covid y una mirada mucha más aguda a sus movimientos.