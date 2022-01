Marcelo Cañete: “Me sorprendió que me dejaran fuera de la U”

Universidad de Chile tuvo una importante reestructuración del plantel, donde sacaron a varios jugadores del plantel que peleó el descenso. Uno de ellos fue Marcelo Cañete, quien llegó a la U con la intención de reemplazar a Walter Montillo, pero que nunca pudo acomodarse y mostrar el nivel que deleitó en Cobresal.

Ahora, el ex volante azul se encuentra de vacaciones y buscando club, mientras tanto, habló con TNT Sports Chile, sobre la decisión de la U de que no siguiera.

“Estaba de viaje y cuando llego tengo varias llamadas perdidas de (Luis) Roggiero y me comunica que no iba a ser tenido en cuenta. Para mí eso fue sorpresivo y le manifesté mi malestar”, comenzó diciendo el volante de 31 años.

“Entiendo que no fui el de Cobresal, estuve muy lejos de eso. Pero fue un año duro para todos. No teníamos las cosas ni la idea de juego claras, estábamos en general con los niveles muy bajo. Entonces me sorprendió de que me dejaran afuera, aunque la decisión ya estaba tomada antes de que llegara el entrenador, por lo que a partir de ahí no puedo hacer nada”, agregó.

Finalmente, sostuvo que “veo como juega el entrenador y veo que tiene buena idea. Si bien llegó (Jeisson) Vargas que juega en el misma posición, existiría una competencia sana en la posición. Me llamó mucho la atención, más sabiendo como juega el nuevo entrenador. Pero al decisión ya está tomada y ahora a esperar qué es lo que pasará”.

La temporada de Cañete en la Universidad de Chile no fue de las mejores. De hecho, el argentino solo anotó dos goles y entregó 3 asistencias en 24 partidos jugados.