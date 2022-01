Niegan el ingreso a Australia a Novak Djokovic por error en la visa

Parecía que la participación de Novak Djokovic en el Australian Open, el primer Grand Salam del año, luego de la exención sanitaria, no iba a tener más problemas. Sin embargo, al arribo del serbio a Australia tuvo otro inconveniente.

Y es que según reportan diversos medios del mundo, le negaron al tenista el ingreso al país, tras su arribo al aeropuerto Tullamarine de Melbourne, por un error de su equipo a la hora de pedir el tipo de visado, el cual lo estaría dejando fuera de jugar el primer Grand Slam.

Fue precisamente el Gobierno de Victoria el que rechazó la solicitud de Fuerza Fronteriza para entregarle el visado a Djokovic, porque este pretendía ingresar con una visa que no permite exenciones médicas, por lo que al no estar inoculado no puede ingresar al país.

“El Gobierno Federal nos consultó si aprobábamos la entrada de Djokovic con esa visa y les hemos dicho que no“, comentó la ministra de Deportes del Estado de Victoria, Jaala Pulford.