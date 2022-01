Novak Djokovic fue deportado de Australia y se pierde el Grand Slam

Al parecer no hay vuelta atrás. El gobierno australiano no le permitió el acceso al país a Novak Djokovic, al considerar que no cumplía con la exención sanitaria. Por lo mismo, le solicitaron que regresara a su país, este mismo jueves.

Sin embargo, los abogados del número uno del mundo, estudiarán el caso y apelarán a la decisión del gobierno australiano, quienes consideraron insuficientes las pruebas aportadas por el serbio para entrar al país, donde lo esperaba parte de su cuerpo técnico.

Recodemos que Djokovic había obtenido un exención sanitaria para poder disputar el Australian Open, ya que no se encontraba vacunado. Sin embargo, a la hora de presentar su vida, el Gobierno de Victoria no lo dejó entrar, ya que esta no era compatible con la exención.

La excepción a la que apelaba el tenista era a que él había tenido Covid-19 en los últimos seis meses, por lo que no necesitaba la vacuna obligatoria para el resto de los participantes.

Debido a esta decisión del gobierno victoriano, el deportista estuvo siete hora encerrado en una habitación, custodiado por dos policías y sin la posibilidad de utilizar el móvil, hasta que recibió el “No” definitivo para ingresar a Australia.

De esta forma, Nole no podrá defender el título que había ganado en las últimas tres ediciones. Por lo mismo, y ante la ausencia de Roger Federer, Rafael Nadal será el único miembro del ‘Big Three’ que participará de la cita.