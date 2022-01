Por tercer año consecutivo: Christiane Endler es finalista en los premios The Best

La portera chilena Christiane Endler nuevamente es finalista en la categoría a mejor arquera en los premios The Best de la FIFA. En las ocasiones anteriores, la capitana de la Roja se quedó con el segundo lugar (2019 y 2020).

En esta oportunidad, la guardameta del Olympique de Lyon competirá contra Katrin Berger (Alemania) del Chelsea, y Stephanie Lynn Marie Labbé (Canadiense) del París Saint-Germain.

Este no es el primer reconocimiento que recibe Endler en los últimos meses, ya que la capitana de la Roja fue escogida como la mejor portera del mundo según The Guardian. Además, el IFFHS la incluyó en el equipo ideal del 2021.

La ceremonia de entrega de los premios The Best se llevará a cabo el próximo lunes 17 de enero.

Strength in goal. 🧤 Here is the shortlist for #TheBest FIFA Women’s Goalkeeper 2021.



Who will take the award home? 🏆

@berger_ann 🇩🇪@TIANEendler 🇨🇱@stephlabbe1 🇨🇦 pic.twitter.com/FisgKEDLNS

— FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) January 5, 2022